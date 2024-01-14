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Дешам объяснил, благодаря каким качествам Жиру играет на высоком уровне в 37 лет

Дешам объяснил, благодаря каким качествам Жиру играет на высоком уровне в 37 лет
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что 37-летний нападающий «петухов» и «Милана» Оливье Жиру продолжает демонстрировать высокий уровень футбола, несмотря на свой возраст.

«Оливье обладает прекрасной ментальной и физической способностью поддерживать себя в форме в его возрасте. Он по-прежнему ставит перед собой цели. Оливье должен следить за собой, потому что всегда есть конкуренция», — приводит слова Дешама Telefoot.

Напомним, в нынешнем сезоне нападающий «Милана» принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

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