«Локомотив» продлил контракт с защитником Ненаховым

Московский «Локомотив» продлил контракт с защитником Максимом Ненаховым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что новый контракт футболиста с железнодорожниками будет действовать до июня 2028 года.

«Ненахов присоединился к нашему клубу в июне 2021-го. В текущем сезоне футболист сыграл 22 матча за железнодорожников и отметился одной голевой передачей. Всего за «Локо» Максим провёл 65 игр, забил один мяч и сделал три голевые передачи», — написано в заявлении «Локомотива».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).