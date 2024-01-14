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«Локомотив» продлил контракт с защитником Ненаховым

«Локомотив» продлил контракт с защитником Ненаховым
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Московский «Локомотив» продлил контракт с защитником Максимом Ненаховым. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Отмечается, что новый контракт футболиста с железнодорожниками будет действовать до июня 2028 года.

«Ненахов присоединился к нашему клубу в июне 2021-го. В текущем сезоне футболист сыграл 22 матча за железнодорожников и отметился одной голевой передачей. Всего за «Локо» Максим провёл 65 игр, забил один мяч и сделал три голевые передачи», — написано в заявлении «Локомотива».

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (38).

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