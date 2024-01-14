Фанат «Болтона» умер из-за остановки сердца после матча, который был прерван

71-летний болельщик «Болтона» Иэн Перслоу скончался из-за остановки сердца, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее, 13 января, на 29-й минуте был приостановлен матч 28-го тура Первой лиги «Болтон» — «Челтнем» (0:0) из-за того, что Перслоу стало плохо на стадионе во время игры. В итоге доигровка матча должна быть назначена на другую дату.

Болельщика экстренно доставили в больницу, где начали оказывать медицинскую помощь, однако, несмотря на усилия врачей, Иэн скончался от остановки сердца.

На данный момент после 24 сыгранных матчей в Первой лиге «Болтон» располагается на третьем месте с 51 очком. «Челтнем» после 25 проведённых игр находится в зоне вылета, на 22-й строчке с 23 очками. Лидером чемпионата после 27 встреч является «Портсмут» с 53 очками.