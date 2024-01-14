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«Фенербахче» хочет арендовать защитника мадридского «Атлетико» Сёюнджю — Marca

«Фенербахче» хочет арендовать защитника мадридского «Атлетико» Сёюнджю — Marca
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Турецкий «Фенербахче» хочет арендовать центрального защитника мадридского «Атлетико» Чаглара Сёюнджю, сообщает Marca.

По информации источника, Сёюнджю является приоритетной целью «Фенербахче» этой зимой. Руководство команды уже отправилось в Испанию для того, что встретиться с турецким футболистом. При этом Чаглар не против ухода из команды и не будет сразу отказываться от возможности перехода в другой клуб.

27-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за «матрасников» во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле всего 213 минут. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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