«Фенербахче» хочет арендовать защитника мадридского «Атлетико» Сёюнджю — Marca

Турецкий «Фенербахче» хочет арендовать центрального защитника мадридского «Атлетико» Чаглара Сёюнджю, сообщает Marca.

По информации источника, Сёюнджю является приоритетной целью «Фенербахче» этой зимой. Руководство команды уже отправилось в Испанию для того, что встретиться с турецким футболистом. При этом Чаглар не против ухода из команды и не будет сразу отказываться от возможности перехода в другой клуб.

27-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл девять матчей за «матрасников» во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился и провёл на поле всего 213 минут. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 12 млн.

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