Пикфорд провёл седьмой «сухой» матч в сезоне АПЛ — больше всех в лиге

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд сыграл «на ноль» в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (0:0).

Для английского голкипера этот матч стал седьмой «сухой» игрой в нынешнем сезоне АПЛ, что является наилучшим показателем среди других вратарей чемпионата.

При этом по шесть матчей «на ноль» в АПЛ в этом сезоне сыграли Алисон («Ливерпуль»), Эдерсон («Манчестер Сити»), Андре Онана («Манчестер Юнайтед») и Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»).

Пикфорд присоединился к «Эвертону» летом 2017 года из «Сандерленда» и в общей сложности принял участие за «ирисок» в 262 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 377 мячей и 70 игр сыграл «на ноль». На данный момент «Эвертон» после 20 сыгранных матчей в АПЛ располагается на 17-м месте с 17 очками.