Блогер IShowSpeed смешно спародировал гол Гарначо, забитый бисиклетой «Эвертону». Видео

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Блогер IShowSpeed на стриме, проведённом вместе с аргентинским полузащитником «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, забавно спародировал его шикарный мяч, забитый в ворота ливерпульского «Эвертона» в 13-м туре английской Премьер-Лиги.

Блогер забавно спародировал гол Гарначо:

Напомним, та встреча прошла 26 ноября. «Манчестер Юнайтед» одержал разгромную победу над «Эвертоном» со счётом 3:0. Помимо Гарначо, забитыми мячами отметились англичанин Маркус Рашфорд и француз Антони Марсьяль.

В нынешнем сезоне Алехандро Гарначо принял участие в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех официальных турнирах, отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.