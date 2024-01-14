Спортдир «Баварии» прокомментировал возможный обмен Киммиха на игрока «ПСЖ»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал возможный обмен игрока команды Йозуа Киммиха на футболиста «ПСЖ» Норди Мукиэле.

«Мы хотим обменять Киммиха на Мукиэле? Я могу только улыбнуться по этому поводу. Это совершенно притянуто за уши. Мукиэле относится к тому типу игроков, которые могут играть на правом фланге и в центре обороны. Он, безусловно, интересный игрок», — приводит слова Фройнда Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер парижан Луис Энрике хочет подписать немецкого футболиста и поэтому готов обменять Мукиэле на Киммиха, а также добавить финансовую составляющую в сделку.

В нынешнем сезоне Киммих сыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.