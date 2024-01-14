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Спортдир «Баварии» прокомментировал возможный обмен Киммиха на игрока «ПСЖ»

Спортдир «Баварии» прокомментировал возможный обмен Киммиха на игрока «ПСЖ»
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Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал возможный обмен игрока команды Йозуа Киммиха на футболиста «ПСЖ» Норди Мукиэле.

«Мы хотим обменять Киммиха на Мукиэле? Я могу только улыбнуться по этому поводу. Это совершенно притянуто за уши. Мукиэле относится к тому типу игроков, которые могут играть на правом фланге и в центре обороны. Он, безусловно, интересный игрок», — приводит слова Фройнда Bild.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер парижан Луис Энрике хочет подписать немецкого футболиста и поэтому готов обменять Мукиэле на Киммиха, а также добавить финансовую составляющую в сделку.

В нынешнем сезоне Киммих сыграл за «Баварию» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и шестью результативными передачами.

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