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Артур: хочу стать чемпионом с «Зенитом», и чтобы это продолжалось ещё 10 лет подряд!

Артур: хочу стать чемпионом с «Зенитом», и чтобы это продолжалось ещё 10 лет подряд!
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Новичок санкт-петербургского «Зенита», нападающий Артур Гимарайнс ответил на вопрос, какие цели он ставит пере собой в стане сине-бело-голубых. Напомним, Артур в прошлом сезоне стал чемпионом Бразилии в составе «Палмейраса», из которого и перешёл в санкт-петербургский клуб.

Присоединился к сильнейшей команде России последних пяти лет. Какие цели ставлю перед собой в «Зените»? Хочу и здесь стать чемпионом! В последние годы «Зенит» регулярно завоевывал титул, и мне хочется тоже узнать вкус этой победы, разделить ее радость с моими новыми одноклубниками. И чтобы это продолжалось еще пять, а лучше — десять лет подряд!», — приводит слова Артура официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура за € 15 млн. В прошедшем сезоне нападающий выступал за «Палмейрас» и принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отметился 13 голами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Артура в € 10 млн.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 38 очков за 18 матчей.

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