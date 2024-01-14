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Футболист МЛС и сборной Габона может попасть в тюрьму из-за секс-видео

Футболист МЛС и сборной Габона может попасть в тюрьму из-за секс-видео
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27-летний нападающий американского «Цинциннати» и сборной Габона Аарон Бупендза может быть заключён в тюрьму из-за интимного видео, которое распространилось в интернете. Оно было выложено недоброжелателями. Об этом сообщает Sene.news.

«Любое лицо, замеченное в материалах порнографического характера, распространяющее, фиксирующее подобные материалы, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет и штрафом в размере не более 10 млн франков», — говорится в статье 430 Уголовного кодекса Габона.

Также футболист может быть дисквалифицирован сборной Габона.

В прошедшем сезоне американской МЛС Аарон Бупендза принял участие в 14 матчах за «Цинциннати», отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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