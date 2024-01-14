Криштиану Роналду присутствует на финале Суперкубка «Барселона» — «Реал»

Нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду присутствует на финале Суперкубка Испании «Барселона» — «Реал» (2:0), который проходит в данный момент, сообщает Footmercato.

По информации источника, португальский форвард присутствует на финале Суперкубка Испании, который проходит в Эр-Рияде в Саудовской Аравии. При этом перед самой игрой фанаты «сливочных» приветствовали Роналду аплодисментами и скандировали его имя.

Криштиану пробыл в мадридском клубе с лета 2009 года по лето 2018 года. В общей сложности португалец сыграл 438 матчей, в которых отметился 450 мячами и 131 голевыми передачами. При этом Роналду в составе «Реала» четыре раза выиграл Лигу чемпионов, два раза — Ла Лигу, три раза — Суперкубок УЕФА, два раза — Кубок Испании и Суперкубок Испании.