Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гана — Кабо-Верде. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов ответил, к какому тренеру хотел бы попасть на стажировку

Рахимов ответил, к какому тренеру хотел бы попасть на стажировку
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов ответил, у кого хотел бы пройти стажировку.

«Желание попасть к Клоппу, оно бы было. Кстати, Клопп — тот тренер, который считает своим учителем Вольфганга Франка. Вольфганг Франк — это мой тренер тоже, который меня тренировал в «Аустрии», и с которым у меня сложились очень хорошие отношения.

К сожалению, его нет. Он умер от рака в 62 года. Это тот человек, который 24 часа был занят футболом. Часто бывало так, что на сборе я жил рядом с его номером. Эта отработка командного голоса, когда ты в 6 утра слышишь: «Eins, Eins». Час ты слышишь это всё (смеётся), и ты понимаешь, что человек просто на футболе был помешан. Новшества, которые внедрял в свою работу Клопп поначалу, были от него», — сказал Рахимов в выпуске YouTube-канала «Коммент.шоу».

Материалы по теме
Рахимов рассказал, в каких случаях ему приходится быть жёстким
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android