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«Милан» — «Рома»: Жиру увеличил преимущество хозяев

«Милан» — «Рома»: Жиру увеличил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Италия - Серия А . 20-й тур
14 января 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 1
Рома
Рим
1:0 Адли – 11'     2:0 Жиру – 56'     2:1 Паредес – 69'     3:1 Эрнандес – 84'    

На 11-й минуте встречи полузащитник «Милана» Ясин Адли открыл счёт с передачи Тейани Рейндерса и вывел свою команду вперёд.

На 56-й минуте нападающий Оливье Жиру увеличил преимущество «Милана» — 2:0. Ему ассистировал защитник Симон Кьер. Адли с левого фланга подал на дальнюю штангу, оттуда Кьер сделал скидку во вратарскую на Жиру, который с метра расстрелял голкипера.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица Серии А
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