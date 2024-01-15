«Милан» — «Рома»: Жиру увеличил преимущество хозяев

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой». Встреча проводится на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 11-й минуте встречи полузащитник «Милана» Ясин Адли открыл счёт с передачи Тейани Рейндерса и вывел свою команду вперёд.

На 56-й минуте нападающий Оливье Жиру увеличил преимущество «Милана» — 2:0. Ему ассистировал защитник Симон Кьер. Адли с левого фланга подал на дальнюю штангу, оттуда Кьер сделал скидку во вратарскую на Жиру, который с метра расстрелял голкипера.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 39 очков в 19 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.