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Паредес впервые после выступлений за «Зенит» забил пенальти на клубном уровне

Паредес впервые после выступлений за «Зенит» забил пенальти на клубном уровне
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Завершился матч 20-го тура итальянской Серии А между «Миланом» и «Ромой» (3:1). Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. На 69-й минуте аргентинский полузащитник «Ромы» Леандро Паредес реализовал пенальти и сделал счёт 1:2. Футболист в первый раз после выступлений за санкт-петербургский «Зенит» забил 11-метровый на клубном уровне.

Напомним, Паредес выступал за сине-бело-голубых с 2017 по 2019 год. Позже он играл за такие команды, как «ПСЖ» и туринский «Ювентус».

В нынешнем сезоне аргентинский футболист принял участие в 27 матчах за «Рому» во всех официальных турнирах, отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Паредеса составляет € 8 млн.

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