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Провокационный жест Винисиуса игрокам «Барселоны» в матче «Реала» в Суперкубке Испании

Провокационный жест Винисиуса игрокам «Барселоны» в матче «Реала» в Суперкубке Испании
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Завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

На 71-й минуте защитник «Барселоны» Рональд Араухо получил вторую жёлтую карточку после фола на Винисиусе и покинул поле. На тот момент счёт матча уже был 4:1 в пользу «Реала». Сразу же после удаления Винисиус Жуниор жестом показал игрокам «Барселоны» (в том числе скамейке запасных каталонцев) счёт в матче, после того, как каталонцы начали возмущаться из-за красной карточки Араухо.

Провокационный жест Винисиуса

Провокационный жест Винисиуса

Фото: Скриншот с трансляции Матча

Напомним, завершился финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. «Реал» разгромил «Барселону» со счётом 4:1 и стал обладателем Суперкубка Испании.

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