«Спартаку», ЦСКА, «Динамо» и «Крыльям Советов» предложили игрока «Халл Сити» — источник

Московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также самарские «Крылья Советов» рассматривают возможность подписания полузащитника английского «Халл Сити» Адама Траоре. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, речь идёт о переходе в летнее трансферное окно, когда у футболиста закончится контракт с клубом из Чемпионшипа. Сообщается, что агент игрока Секу Траоре просит для своего клиента контракт на 2,5 сезона с зарплатой около € 800 тыc. в год. Также игроком интересуются испанский «Лас-Пальмас» и итальянский «Удинезе».

28-летний Траоре выступает за «Халл» с сентября 2022 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче своего клуба во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми голами и одной результативной передачей. За свою карьеру Адама успел поиграть за «Лилль», «Монако», «Риу Аве», «Серкль Брюгге», «Метц» и «Хатайспор». Интернет-портал Transfermark оценивает стоимость Траоре в € 2,5 млн.