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Экс-форвард «Спартака» и «Сочи» Мелкадзе перейдёт в «Динамо-Батуми» — Georgian Footy

Экс-форвард «Спартака» и «Сочи» Мелкадзе перейдёт в «Динамо-Батуми» — Georgian Footy
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Бывший нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, также в своё время выступавший за московский «Спартак», перейдёт в «Динамо-Батуми». Об этом сообщает Georgian Footy. Напомним, ранее сегодня стало известно, что Мелкадзе расторг контракт с «Сочи» по обоюдному согласию.

По информации источника, ожидается, что Георгий Мелкадзе, покинувший ФК «Сочи», подпишет контракт с батумским «Динамо» в ближайшее время.

Напомним, 26-летний футболист выступал за сочинцев с января 2022 года. За это время Георгий успел принять участие в 52 встречах команды, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи. В составе «Сочи» Мелкадзе стал серебряным призёром чемпионата России.

В Российской Премьер-Лиге Георгий также выступал за «Спартак», «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». Вызывался в расположение молодёжной сборной России.

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