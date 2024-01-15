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В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Коринтиансом» по Вере

В «Оренбурге» заявили, что не ведут переговоров с «Коринтиансом» по Вере
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб не ведёт переговоры с бразильским «Коринтиансом» по трансферу Лукаса Веры.

«Пока не было контактов с «Коринтиансом» по Вере. Готовы ли мы с ним расстаться? Если договоримся, то почему нет? Главное, чтобы устроило нас и тот клуб. А не так, как было в ситуации с «Локомотивом». Если оба клуба устраивает расклад, то почему бы не отпустить Лукаса», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что Вера попал в сферу интересов клуба из Бразилии и что пока идут только предварительные консультации по переходу.

Напомним, Лукас Вера должен был перейти в «Локомотив» зимой, однако переход сорвался из-за сложности с платежами.

26-летний Вера в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в рамках МИР Российской Премьер-Лиги, где забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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