Новичок «Зенита» Артур обратился к болельщикам команды

Новичок «Зенита» Артур Гимарайнс обратился к болельщикам команды из Санкт-Петербурга. Он пообещал, что будет выкладываться на поле на 100%, и заявил, что хочет как можно быстрее увидеть клубный стадион — «Газпром Арену».

«Всем привет! Я с нетерпением жду знакомства и встречи с вами на нашем стадионе! Хочу скорее почувствовать, что это такое — выступать за «Зенит», увидеть «Газпром Арену». И я уверен — вы никогда не будете чувствовать в моей игре нехватки самоотдачи и желания выложиться на все 100. Обещаю, что буду делать всё, чтобы радовать вас и радоваться вместе с вами. Спасибо, пока!» — приводит слова Артура Гимарайнса официальный сайт «Зенита».

Напомним, 8 января «Зенит» объявил о трансфере Артура. Сумма сделки с «Палмейрасом», за который нападающий выступал в прошлом сезоне, составила € 15 млн.