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Рио Фердинанд — об АПЛ: теперь все команды будут оглядываться на «Манчестер Сити»

Рио Фердинанд — об АПЛ: теперь все команды будут оглядываться на «Манчестер Сити»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о борьбе за чемпионский титул в английской Премьер-лиге в нынешнем сезоне.

«Эти парни знают, когда нужно вдавить педаль газа в пол. Похоже, теперь все команды будут оглядываться через плечо и говорить: «Они приближаются». «Ман Сити» знает, как выполнять свою работу. У них есть опыт, глубина состава, класс, качество и огневая мощь. Внушительно», — приводит слова Фердинанда Four Four Two.

После 20 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на два очка. В субботу, 13 января, «горожане» обыграли «Ньюкасл» (3:2) в матче 20-го тура АПЛ.

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