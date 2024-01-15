Коло Туре — о Клоппе: пока ты выкладываешься полностью, он всегда поддержит тебя

Бывший игрок «Арсенала» и «Ливерпуля» Коло Туре рассказал о совместной работе с наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом.

«Когда мы проиграли финал Лиги Европы (в сезоне-2015/2016. — Прим. «Чемпионата»), всем нам было очень грустно. Но то, как Юрген повёл себя после матча с «Севильей», думаю, говорит о многом. После игры у нас была вечеринка. Никто не хотел веселиться, все были подавлены, но в какой-то момент мы увидели Клоппа на танцполе. Он танцевал и приглашал каждого из нас присоединиться к нему.

Менталитет Юргена всегда ориентирован на следующую игру. Пока ты выкладываешься полностью, он всегда поддержит тебя. Для меня это было невероятно. Он был таким позитивным человеком», — приводит слова Туре официальный сайт «Ливерпуля».