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Игрок «Милана» Жиру прокомментировал победу над «Ромой»

Игрок «Милана» Жиру прокомментировал победу над «Ромой»
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Нападающий итальянского «Милана» Оливье Жиру высказался о победе в матче 20-го тура итальянской Серии А с «Ромой» (3:1).

«Нам было очень важно встать на ноги. Мы хотели победить после поражения от «Аталанты». Мы были разочарованы собой.

Я горжусь этим командным духом. Я доволен возвращением голевых моментов на «Сан-Сиро», которых давно не было. Это не гонка против команд впереди, но мы должны думать о себе шаг за шагом и надеяться, что они совершат ошибки. Мы хорошо начали с этой победы, но это только начало», — приводит слова Жиру портал Pazzi di fanta.

«Милан» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Италии по футболу, набрав 42 очка в 20 проведённых матчах. «Рома» располагается на девятой позиции. Команда завоевала 29 очков после аналогичного количества встреч.

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