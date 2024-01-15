Защитник «Пари НН» Юлдошев перешёл в «Кайрат»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Иброгимхалил Юлдошев продолжит карьеру в «Кайрате». Футболист отдан в аренду до конца текущего года с последующим правом выкупа, информирует официальный сайт нижегородцев.

«Успехов в новом клубе, Иброгимхалил!» — написала пресс-служба «Пари Нижний Новгород».

Напомним, в сезоне-2023/2024 Юлдошев успел провести за «Пари НН» шесть матчей и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока из Узбекистана в € 800 тыс. Иброгимхалил успел провести за сборную своей страны уже 16 матчей. До переезда в Россию он выступал в командах из чемпионата Узбекистана.

«Кайрат» в прошлом сезоне занял четвёртое место в чемпионате Казахстана.