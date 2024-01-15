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Президент «Урала» Иванов: свои воспитанники — это наш путь

Президент «Урала» Иванов: свои воспитанники — это наш путь
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о пути развития клуба, а также заявил, что в академии «шмелей» есть талантливые игроки.

«Свои воспитанники — это наш путь. Я верю, что скоро в составе «Урала» обязательно появятся выпускники академии. У нас есть талантливые ребята», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Урал» проведёт зимние учебно-тренировочные сборы в Объединённых Арабских Эмиратах. Екатеринбургский клуб сыграет семь или восемь контрольных матчей.

Напомним, за 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги «Урал» записал на свой счёт 19 очков. В настоящий момент команда из Екатеринбурга занимает 12-ю строчку в турнирной таблице чемпионата.

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