Гендиректор «Енисея»: успел сделать один звонок Мостовому, но не получил обратной связи

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал о переговорах с Александром Мостовым о назначении на должность главного тренера.

«Про кандидатов я сказал на полном серьёзе. Я успел сделать только один звонок Мостовому, но не получил обратной связи. Это был канун Нового года. А после него мы в авральном режиме провели переговоры с Тихоновым», — передаёт слова Федосеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, 10 января «Енисей» объявил, что российский специалист Андрей Тихонов стал главным тренером команды. Тихонов вернулся в клуб спустя семь лет — ранее он уже тренировал красноярцев с 2016 по 2017 год. «Енисей» выступает в Мелбет Первой лиге и сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице.