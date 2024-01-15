Президент «Урала» Иванов назвал единственное слабое место Виктора Гончаренко

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о взаимоотношениях с главным тренером екатеринбуржцев Виктором Гончаренко, а также назвал слабое место специалиста.

«У нас с Виктором Гончаренко великолепные отношения. Я глубоко уважаю его и как человека, и как профессионала. Он живёт футболом 24/7. Не сомневаюсь, что он решит все задачи на сезон.

Слабое место, как у меня, у него одно: он слишком эмоционален», — приводит слова Иванова пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Напомним, Гончаренко является тренером «Урала» с августа 2022 года. Нынешний контракт с белорусским специалистом действует до лета 2024 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 12-е место в РПЛ, находясь на одну строчку выше зоны стыковых матчей. В активе екатеринбуржцев 19 очков за 18 встреч.