Каррера заявил, что Семак в будущем сможет возглавить сборную Бразилии

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что тренер «Зенита» Сергей Семак сможет в будущем возглавить сборную Бразилии. По мнению итальянца, благодаря обилию бразильцев в «Зените» Семак знает их культуру и рабочие привычки, что может сыграть на руку в потенциальном назначении.

«Сможет ли Семак возглавить сборную Бразилии в будущем, есть ли у него потенциал? Я думаю, что да. Он сможет это сделать, так как знает рабочие привычки и культуру бразильцев», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

Напомним, сейчас в составе «Зенита» выступают 10 бразильцев: Нино, Артур, Педро, Дуглас Сантос, Родригао, Мантуан, Вендел, Клаудиньо, Ду Кейрос и Марио Фернандес, который также имеет гражданство России. Кроме того, ещё одного бразильца «Зенит» отдал в аренду этой зимой, речь о Роберте Ренане.