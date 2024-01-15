Созин: на возрождение «Сочи» надо смотреть с точки зрения амбиций Бориса Ротенберга

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин заявил, что на возрождение команды надо смотреть с точки зрения амбиций президента команды Бориса Ротенберга.

«Судя по тому что происходит в «Сочи», наблюдать за клубом весной будем интересно. Пришёл тренер, и не абы кто, а экс-тренер сборной Испании, пришёл Чистяков, есть и будут другие трансферы. Хотя Дмитрий в «Зените» играл мало, вряд ли этот переход может оставить команду в РПЛ. Важнее, например, в какой форме будет Нобоа – если в порядке, то шансов будет больше. Хотя, конечно, верится в это не сильно.

Главное – в «Сочи» очень серьёзный и амбициозный президент. Вылет клуба из РПЛ сильно ударит по имиджу Бориса Ротенберга. Так что на возрождение «Сочи» надо смотреть с точки зрения амбиций его президента», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.