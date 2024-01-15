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«Сочи» объявил об уходе Артёма Мещанинова

«Сочи» объявил об уходе Артёма Мещанинова
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Защитник Артём Мещанинов покинул футбольный клуб «Сочи». Игрок и клуб расторгли трудовое соглашение по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Сочи».

27-летний Артем Мещанинов перешел в команду летом 2022 года. Защитник принял участие в 28 матчах за «Сочи» во всех турнирах, в которых забил один мяч. Ранее нападающий выступал за калининградскую «Балтику». В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он провёл всего два матча за «Сочи», в которых не отметился результативными действиями. Также на его счету пять матчей в Фонбет Кубке России, в которых он отметился одним забитым голом.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.

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