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Президент «Урала» Иванов рассказал о возможных трансферах команды

Президент «Урала» Иванов рассказал о возможных трансферах команды
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов рассказал о возможных трансферах команды.

«Если мы увидим футболистов сильнее наших – будем ими усиливаться. Если нет – новых приобретений не будет», — приводит слова Иванов пресс-служба клуба.

В летнее трансферное окно уральский клуб подписал Гильерме Шеттине, Владислава Малкевича, Игоря Дмитриева, Тимура Аюпова, Кики, Итало, Дениса Щербитского, а также перевели в основу из молодёжной команды 18-летнего Илью Ишкова. Кроме того, «шмели» в качестве свободного агента в зимнее трансферное окно подписали белорусского полузащитника из «БАТЭ» Валерия Бочерова.

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками.

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