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Камерун — Гвинея: Байо вывел гвинейцев вперёд

Камерун — Гвинея: Байо вывел гвинейцев вперёд
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Сегодня, 15 января, идёт матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы C встречаются сборные Камеруна и Гвинеи. Команды играют на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукре, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
15 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Камерун
2-й тайм
0 : 1
Гвинея
0:1 Байо – 10'    
Удаления: нет / Камано – 45+3'

На 10-й минуте Мохамед Байо открыл счёт и вывел гвинейцев вперёд. Отметим, что на скамейке запасных находится игрок «Динамо» Муми Нгамалё.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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