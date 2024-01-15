Тренер вратарей «Сочи»: команда в ближайшее время объявит о трансфере трёх игроков

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин заявил, что команда в ближайшее время объявит о трансфере трёх игроков.

«По моей информации, сегодня нападающего Луки Джорджевича не было на собрании команды. Я так понимаю, что, если он не приехал, возможно, ему ищут варианты. За подробностями нужно обратиться к спортивному директору.

Сегодня были другие нападающие, которые будут представлены скоро на нашем сайте. Это три футболиста атакующего плана», — приводит слова Бородина «Матч ТВ».

Напомним, сочинскую команду в зимнее трансферное окно в качестве свободных агентов покинули нападающие Иван Игнатьев и Георгий Мелкадзе, а также защитник Артём Мещанинов. При этом южане арендовали до конца сезона Дмитрия Чистякова у «Зенита».