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Сборная Камеруна в большинстве не смогла обыграть национальную команду Гвинеи

Сборная Камеруна в большинстве не смогла обыграть национальную команду Гвинеи
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Сегодня, 15 января, состоялся матч 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором в рамках группы C встречались сборные Камеруна и Гвинеи. Команды играли на стадионе «Стад Шарль Конан Банни» в Ямусукре, Кот-д'Ивуар. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 1:1.

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
15 января 2024, понедельник. 20:00 МСК
Камерун
Окончен
1 : 1
Гвинея
0:1 Байо – 10'     1:1 Магри – 51'    
Удаления: нет / Камано – 45+3'

На 10-й минуте Мохамед Байо открыл счёт и вывел гвинейцев вперёд. На 45+3-й минуте Франсуа Камано совершил нарушение правил и после просмотра VAR был удалён с поля, получив прямую красную карточку. На 51-й минуте Франк Магри после передачи Жоржа-Кевина Н'Куду сравнял счёт. Отметим, что на скамейке запасных находился игрок «Динамо» Муми Нгамалё, который на поле так и не появился.

На данный момент после одного сыгранного матча группового этапа Кубка африканских наций сборная Камеруна располагается на втором месте с одним очком. Гвинея находится на третьей строчке с таким же количеством очков.

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