«Лестер» продолжает работать над подписанием хавбека «Интера»

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси до конца январского трансферного окна может перейти в «Лестер». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «лисы» продолжают усиленно работать над подписанием итальянского хавбека. «Интер» намерен получить за своего футболиста денежную компенсацию.

Отмечается, что наставник «Лестера» Энцо Мареска хочет поскорее начать работу с Сенси. Сам игрок также заинтересован в переходе в английский клуб.

Сенси выступает за «Интер» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за «нерадзурри» лишь четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с миланским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее появилась информация о возможном переходе полузащитника «Наполи» Пётра Зелиньского в «Интер».