Игрок сборной Мали пройдёт МРТ во время КАН из-за травмы, полученной в «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной Мали Мохамед Камара пройдёт МРТ во время Кубка африканских наций из-за травмы, полученной в стане монегасков, сообщает аккаунт Femafoot в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Камара получил травму несколько недель назад в «Монако», но всё равно был вызван в национальную команду. Из-за повреждения футболист поехал в столицу Кот-д'Ивуара Абиджан, где он пройдёт МРТ.

На групповой стадии национальная команда Мали сыграет со сборными ЮАР (16 января), Туниса (20 января) и Намибии (24 января). При этом, по информации суперкомпьютера известной статистической платформы Opta, сборная Мали имеет шанс на победу в турнире в размере 3,7%.

Африканский турнир должен был сыгран летом 2023 года, однако был перенесён из-за погодных условий и пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года. Кроме того, Okko эксклюзивно покажет все матчи Кубка африканских наций.