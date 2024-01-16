Дмитрий Аленичев рассказал о карьере сына за границей

Бывший футболист и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о карьере его сына Даниила в Португалии.

«Даниил не планирует возвращаться в Россию. Через пару дней я полечу к нему в Португалию, и там на месте определимся, что будет дальше.

Почему не хочет в Россию? Если Даниилу комфортно в Португалии, то почему нет? Играть в Европе — его желание, я не лезу», — приводит слова Аленичева Sport24.

Даниил Аленичев – воспитанник академий «Локомотива» и «Спартака», а в Португалию он переехал в январе 2022 года. Российский полузащитник защищает цвета молодёжной команды португальского клуба «Лейшойнш», который выступает во втором дивизионе страны. Дмитрий Аленичев в бытность игроком был футболистом обеих московских команд, а в Португалии выступал за «Порту».

Фанат «Спартака» поддерживал «Динамо» на матче с «Зенитом»: