«Милан» стал первой командой в Серии А, за которую забили сразу три разных француза

14 января «Милан» обыграл «Рому» со счётом 3:1 в 20-м туре чемпионата Италии.

За красно-чёрных голами отметились защитники Ясин Адли и Тео Эрнандес, а также нападающий Оливье Жиру. Таким образом, «Милан» стал первым клубом в истории Серии А, за который забили три разных француза в одном матче, сообщает Opta Sport.

После 20 туров «Милан» занимает третье место в Серии А с 46 очками. Лидирует в чемпионате «Интер» (51 очко).

Следующий матч «Милан» проведёт в гостях с «Удинезе». Встреча на стадионе «Дачия Арена» состоится 20 января в 22:45 мск.

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