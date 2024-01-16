Тихонов: не смущает, что у «Енисея» были другие варианты — на мне свет клином не сошёлся

Новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, как относится к тому, что он был не единственным кандидатом в шорт-листе красноярского клуба. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Енисей» также рассматривал Спартака Гогниева, Дмитрия Кузнецова и Александра Мостового.

«Не смущает, что у «Енисея» были другие кандидаты на пост главного тренера до меня. На мне свет клином не сошёлся. Такое бывает, что руководство клубов с кем-то договариваются, а с кем-то нет. Нужно просто найти общие моменты по всем вопросам, а не только в зарплате. Тем более я встречался с губернатором Красноярского края в декабре, обговорили некоторые моменты. А после Нового года мне позвонили. Я сказал: «Хорошо, давайте», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.