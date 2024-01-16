Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Намибия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Ливерпуля» хотят видеть Эрикссона тренером на матче легенд

Фанаты «Ливерпуля» хотят видеть Эрикссона тренером на матче легенд
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики «Ливерпуля» хотят видеть экс-наставника сборной Англии Свен-Йорана Эрикссона тренером на матче легенд между мерсисайдцами и нидерландским «Аяксом».

Матч легенд «Аякса» и «Ливерпуля» состоится в марте этого года на «Энфилде». Болельщики «красных» запустили акцию, призывающую поставить тренером легенд мерсисайдцев Свен-Йорана Эрикссона, который ранее заявил, что всегда болел за «Ливерпуль» и хотел быть тренером этой команды.

На прошлой неделе шведский специалист сообщил, что ему диагностировали онкологическое заболевание. По словам Эрикссона, ему осталось жить в лучшем случае год. Эрикссону 75 лет. Шведский специалист тренировал сборную Англии с 2001 по 2006 год. Также Свен‑Йоран работал с «Бенфикой», «Ромой», «Сампдорией» и «Лацио». «Бенфику» Эрикссон трижды приводил к чемпионскому титулу, а с «Ромой» выиграл Кубок Италии. С 2022 по 2023 год Свен работал спортивным директором шведского клуба «Карлстад».

Материалы по теме
Свен-Йоран Эрикссон: я всегда был фанатом «Ливерпуля» и хотел тренировать эту команду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android