Спортивный юрист Прокопец: изоляция вредит российскому футболу

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказался о международной изоляции российского футбола. Напомним, в конце февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборные России и все российские команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Когда Россия вернётся в международный футбол? Можно сказать, что через пять лет, через три года. Какая разница? На мой взгляд, глобально это ничего не меняет. Эта изоляция вредит спорту. Мы видим, что футболисты, наши клиенты, уезжают в Грузию, в «Ференцварош», чтобы поучаствовать в еврокубках, почувствовать эту атмосферу. Это большая мотивация для них.

Плюс на Лигу чемпионов направлены глаза всех скаутов, на наш чемпионат, к сожалению, нет. Я разговаривал со многими европейскими специалистами. Они вообще не знают, что тут происходит. Миранчук – знаем, Головин – знаем, второй Миранчук – а у него брат есть? К сожалению, мы видим, что к нам приезжают люди другого уровня, не Малком и Халк», — сказал Прокопец в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»