Спортивный юрист: ФИФА и УЕФА не готовы ни на какие компромиссы по отношению к России

Спортивный юрист Михаил Прокопец полагает, что ФИФА и УЕФА не готовы на компромиссы по отношению к отстранённой от международных соревнований России.

«К сожалению, после этих процессов мы поняли, что ни ФИФА, ни УЕФА не готовы ни на какие компромиссы. По сути, наши клубы наказывают за то, в чём они не виноваты. Формальная формулировка отстранения от еврокубков и чемпионата мира – это безопасность. Там прям написано это.

Но когда мы начинаем говорить, что давайте сделаем матчи без зрителей, в Турции или Казахстане. Мы предоставляли документы от этих стран, где они говорят, что согласны принимать. Они говорят: «Ну, как бы, нет. Мы считаем, что всё равно суперопасно». Хотя ни одного инцидента в клубах и сборных не было. На сборах в Эмиратах или в Турции не прибегали украинские активисты. Поэтому мы понимаем, что когда нам говорят, что нас наказывают за безопасность, что дело не в этом. Причина не там, причина в проведении операции, в которой клубы не виноваты», — сказал Прокопец в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»