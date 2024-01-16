Стало известно, как проголосовал Доннарумма в номинации на лучшего игрока 2023 года

Опубликованы результаты голосования капитана сборной Италии и вратаря «ПСЖ» Джанлуиджи Доннаруммы в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место Доннарумма поставил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси. На второе место он определил форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Третье место итальянский голкипер отдал нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.

Стоит отметить, что по итогам голосования за лучшего игрока 2023 года аргентинец набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.