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Кубок африканских наций, 16 января: расписание игрового дня

Кубок африканских наций, 16 января: расписание игрового дня
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Сегодня, 16 января, в Кубке африканских наций состоятся три матча. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Оkkо.

16 января, расписание матчей игрового дня.

Группа D:

  • Буркина-Фасо - Мавритания, 17:00 мск.

Группа Е:

  • Тунис — Намибия, 20:00 мск;
  • Мали — ЮАР, 23:00 мск.

Вчера на турнире также прошло три встречи. В группе С Сенегал разгромил Гамбию со счётом 3:0. В этом же квартете Камерун сыграл вничью с Гвинеей со счётом 1:1. В группе D алжирская национальная команда сыграла вничью с Анголой (1:1).

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету сборной Египта — семь.

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