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«Рома» с Моуринью набирала 1,61 очка за игру — это худший показатель с сезона-1994/1995

«Рома» с Моуринью набирала 1,61 очка за игру — это худший показатель с сезона-1994/1995
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«Рома» под руководством Жозе Моуринью набирала только 1,61 очка за игру в рамках Серии А. Это худший показатель среди тренеров, которые провели во главе римлян не менее 50 матчей, и самый низкий с сезона-1994/1995.

Под руководством португальского специалиста «Рома» провела 96 матчей. «Волки» одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 игр проиграли. Напомним, сегодня стало известно, что «Рома» уволила Моуринью с поста главного тренера команды. После 20 туров чемпионата Италии сезона-2023/2024 «волки» набрали 29 очков и занимают девятое место. Португалец возглавил римский клуб летом 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

Отметим, что главным кандидатом на замену Моуринью пресса называет экс-полузащитника и бывшего капитана «Ромы» Даниэля Де Росси.

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