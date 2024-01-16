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Мэр Буаке раздавал бесплатные билеты на матч между Алжиром и Анголой

Мэр ивуарийского города Буаке раздавал бесплатные билеты на матч Кубка африканских наций между сборными Алжира и Анголы с целью заполнить стадион до отказа. Об этом сообщает RMC Sport в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 34-й розыгрыш Кубка африканских наций стартовал 13 января в Кот-д’Ивуаре. Кубок принимают шесть ивуарийских стадионов в пяти городах: Корого, Буаке, Сан-Педро, Абиджане и столице – Ямусукро. Всего участие в КАН принимают 24 сборные. Это Нигерия, Кот-д’Ивуар, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Гана, Египет, Гамбия, Гвинея, Сенегал, Камерун, Алжир, Буркина-Фасо, Ангола, Мавритания, Намибия, Мали, ЮАР, Тунис, Марокко, Замбия, ДР Конго и Танзания.

Отметим, ранее сообщалось, что полиция Кот-Д’Ивуара будет арестовывать перекупщиков билетов на матчи Кубка Африки.