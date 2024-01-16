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Хосеп Гвардиола: «Барселона» — клуб моего сердца

Хосеп Гвардиола: «Барселона» — клуб моего сердца
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал каталонскую «Барселону» клубом своего сердца. Напомним, испанский специалист стал тренером 2023 года по версии ФИФА.

««Барселона» — клуб моего сердца. Они передали мне ценности и дали мне всё. Это часть моей жизни. Что касается «Манчестер Сити», то этот клуб вырос благодаря работе многих людей. Требл с «Сити» — это особенный момент для всех нас», — передаёт слова Гвардиолы интернет-издание FC Barcelona Noticias.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko. Тренерскую карьеру Гвардиола начал именно в «Барселоне». «Манчестер Сити» Хосеп возглавил в 2016 году, в прошлом сезоне «горожане» под его руководством выиграли чемпионат Англии, Кубок страны и Лигу чемпионов.

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