Мартин Эдегор отдал первое место Холанду в номинации на лучшего игрока 2023 года

Стало известно, как проголосовал полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор в номинации на лучшего игрока 2023 года по версии ФИФА.

На первое место Эдегор поставил норвежского нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда. На второе место хавбек «канониров» определил форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси. Третье место Мартин отдал нападающему «ПСЖ» и сборной Франции Килиану Мбаппе.

Напомним, победу в номинации одержал Месси. При этом Лионель не приехал на церемонию и не смог выйти с финальной речью и забрать награду. 36-летнего аргентинского нападающего признали лучшим без его непосредственного присутствия в зале. Отметим, что в 2023-м Месси также выиграл «Золотой мяч», который стал для него восьмым в карьере.