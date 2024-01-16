Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вы создаёте хорошие призы и отнимаете их». Касильяс — об итогах премии The Best от ФИФА

«Вы создаёте хорошие призы и отнимаете их». Касильяс — об итогах премии The Best от ФИФА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс высказался критически в отношении результатов церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023, прошедшей вчера, 15 января, в Лондоне.

«Вы создаёте хорошие призы и отнимаете их, тем самым поступая несправедливо. Всё это больше похоже на церемонию «Поулыбайтесь». В любом случае всем спокойной ночи!» — написал Касильяс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА стал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Лучшим тренером был признан экс-тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити». Лучшей футболисткой по итогам минувшего года по версии ФИФА стала Айтана Бонмати, представляющая «Барселону».

Стоит отметить, что Месси набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.

Материалы по теме
Итоги премии ФИФА: Месси — лучший игрок, Гвардиола — лучший тренер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android