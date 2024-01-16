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«Вы создаёте хорошие призы и отнимаете их». Касильяс — об итогах премии The Best от ФИФА

Бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс высказался критически в отношении результатов церемонии награждения The Best FIFA Football Awards 2023, прошедшей вчера, 15 января, в Лондоне.

«Вы создаёте хорошие призы и отнимаете их, тем самым поступая несправедливо. Всё это больше похоже на церемонию «Поулыбайтесь». В любом случае всем спокойной ночи!» — написал Касильяс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, лучшим игроком 2023 года по версии ФИФА стал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Лучшим тренером был признан экс-тренер «Барселоны» Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий «Манчестер Сити». Лучшей футболисткой по итогам минувшего года по версии ФИФА стала Айтана Бонмати, представляющая «Барселону».

Стоит отметить, что Месси набрал одинаковое количество очков с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, но получил награду благодаря большему количеству голосов капитанов национальных команд.