Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна претензия Анчелотти к Винисиусу и Беллингему во время Суперкубка Испании

Стала известна претензия Анчелотти к Винисиусу и Беллингему во время Суперкубка Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подверг критике крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора и полузащитника Джуда Беллингема во время минувшего финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1) за то, что они часто пытались играть пятками.

Суперкубок Испании . Финал
14 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Винисиус Жуниор – 7'     2:0 Винисиус Жуниор – 10'     2:1 Левандовски – 33'     3:1 Винисиус Жуниор – 39'     4:1 Родриго – 64'    
Удаления: нет / Араухо – 71'

«Нет, нет, они не должны играть пятками. Мне не нравится такая их игра пятками. Я просил не делать их этого», — зафиксировал слова Анчелотти по ходу матча Movistar.

Напомним, в этой игре Винисиус открыл счёт на седьмой минуте. Затем, на десятой минуте бразилец удвоил преимущество «сливочных». На 39-й минуте Винисиус оформил хет-трик, забив гол с пенальти. На 33-й минуте отставание «Барселоны» сократил нападающий Роберт Левандовски. На 64-й минуте игрок «Реала» Родриго забил четвёртый мяч своей команды.

Материалы по теме
Анчелотти ответил на вопрос о конфликте Винисиуса с игроками «Барселоны»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android