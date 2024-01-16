Стала известна претензия Анчелотти к Винисиусу и Беллингему во время Суперкубка Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти подверг критике крайнего нападающего «сливочных» Винисиуса Жуниора и полузащитника Джуда Беллингема во время минувшего финала Суперкубка Испании с «Барселоной» (4:1) за то, что они часто пытались играть пятками.

«Нет, нет, они не должны играть пятками. Мне не нравится такая их игра пятками. Я просил не делать их этого», — зафиксировал слова Анчелотти по ходу матча Movistar.

Напомним, в этой игре Винисиус открыл счёт на седьмой минуте. Затем, на десятой минуте бразилец удвоил преимущество «сливочных». На 39-й минуте Винисиус оформил хет-трик, забив гол с пенальти. На 33-й минуте отставание «Барселоны» сократил нападающий Роберт Левандовски. На 64-й минуте игрок «Реала» Родриго забил четвёртый мяч своей команды.