Источник: Акбашев расторг контакт с «Ростовом» и вернулся в «Факел»

32-летний полузащитник Роман Акбашев расторг контакт с «Ростовом» и вернулся в состав воронежского «Факела». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Акбашев подписал контракт с «Факелом» на 1,5 года.

Напомним, игрок перешёл из воронежского «Факела» в «Ростов» в летнее трансферное окно 2023 года. В текущем сезоне Роман Акбашев принял участие в 11 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ростов» занимает 10-е место. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей.