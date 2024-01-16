Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
АЗ Алкмар — Квик Бойс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Акбашев расторг контакт с «Ростовом» и вернулся в «Факел»

Источник: Акбашев расторг контакт с «Ростовом» и вернулся в «Факел»
Аудио-версия:
Комментарии

32-летний полузащитник Роман Акбашев расторг контакт с «Ростовом» и вернулся в состав воронежского «Факела». Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, Акбашев подписал контракт с «Факелом» на 1,5 года.

Напомним, игрок перешёл из воронежского «Факела» в «Ростов» в летнее трансферное окно 2023 года. В текущем сезоне Роман Акбашев принял участие в 11 матчах за «Ростов» во всех официальных турнирах и не отметился результативными действиями. По данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

После 18 сыгранных туров Российской Премьер-Лиги воронежский «Факел» набрал 21 очко и на текущий момент занимает 11-е место в турнирной таблице. «Ростов» занимает 10-е место. Команда Валерия Карпина набрала 21 очко за 18 матчей.

Материалы по теме
Фото
«Факел» объявил о переходе защитника Сенхаджи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android