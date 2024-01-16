Бензема не может приехать на сборы «Аль-Иттихада» из-за циклона на Маврикии

Нападающий саудовского «Аль-Иттихада» Карим Бензема не может приехать на сборы команды из-за циклона на острове Маврикия, сообщает Marca.

Бензема не может вылететь на сборы саудовской команды, которые начались 11 января, и ждёт пока на острове закончится циклон «Белал». Из-за циклона порывы ветра достигают 120 км/ч, а также из-за него Маврикия пострадала от сильных штормов с наводнениями.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер саудовской команды Марсело Галлардо отстранил француза от тренировок из-за того, что нападающий не приехал на сборы.

В нынешнем сезоне Карим Бензема принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач. Контракт Бензема с «Аль-Иттихадом» рассчитан до 2026 года.